Темников Федор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Федор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

тл
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1985

Сын: Темников Александр Федорович

Мать ребёнка: Темникова Галина Александровна

Рождение ребёнка
13.08.1987

Дочь: Темникова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Темникова Галина Александровна

Рождение ребёнка
18.08.1990

Дочь: Темникова Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Темникова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Галина Александровна

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