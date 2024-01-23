Темников Федор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.1985
Сын: Темников Александр Федорович
Мать ребёнка: Темникова Галина Александровна
Рождение ребёнка
13.08.1987
Дочь: Темникова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Темникова Галина Александровна
Рождение ребёнка
18.08.1990
Дочь: Темникова Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Темникова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно