Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Настасья Николаева
Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Маликов Кондратий Николаев
Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ефим Николаев
Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корней Николаев
Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фока Николаев
Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гаврило Иванов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Николаева
Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Николаева
Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно