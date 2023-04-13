Аксинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Настасья Николаева

Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Маликов Кондратий Николаев

Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ефим Николаев

Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Корней Николаев

Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Фока Николаев

Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гаврило Иванов

Отец ребёнка: не указан

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Николаева

Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: не указан

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Николаева

Отец ребёнка: Маликов Николай Прокофьев

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: не указан

Титовка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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