Воронцов Юлий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Юлий Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.10.1929

Дата смерти

12.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1966 по 1977
США
Место жительства
С 1977 по 1983
Индия
Место жительства
С 1983 по 1986
Франция
Смерть
12.12.2007
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2007
Москва, город федерального значения Москва
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