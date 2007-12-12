Воронцов Юлий Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.10.1929
Дата смерти12.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1966 по 1977
США
Место жительства
С 1977 по 1983
Индия
Место жительства
С 1983 по 1986
Франция
Смерть
12.12.2007
Место жительства
По 2007