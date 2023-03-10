Кузьмин (Неизвестно) Ефимия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1902
Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Алексеевич
Владимирская губ., Вязниковский у., Холуйская вол., с.Мордовское, Россия
МК п.Январцевский, 1902
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Владимирская губ., Вязниковский у., Холуйская вол., с.Мордовское, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно