Кузьмин (Неизвестно) Ефимия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин (Неизвестно) Ефимия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1902

Сын: Кузьмин Николай Петрович

Отец ребёнка: Кузьмин Пётр Алексеевич

Владимирская губ., Вязниковский у., Холуйская вол., с.Мордовское, Россия
МК п.Январцевский, 1902
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Пётр Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Владимирская губ., Вязниковский у., Холуйская вол., с.Мордовское, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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