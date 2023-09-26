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Мезенцев Егор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мезенцев Егор Пименович

Мать: Мезенцева Елена

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мезенцев Иван

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: Раиса Георгиевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

с. Белая Глина
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мезенцев Борис

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1928

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1939

Дочь: Лилия

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
1967
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