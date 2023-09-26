Мезенцев Егор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Мезенцев Егор Пименович
Мать: Мезенцева Елена
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мезенцев Иван
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: Раиса Георгиевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
с. Белая Глина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мезенцев Борис
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1928
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1939
Дочь: Лилия
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
1967