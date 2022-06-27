Огнев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнев Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2022

Отец: не указан

Мать: Огнева Анна Николаевна

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