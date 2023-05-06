Угланов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгланов Сергей Михайлович

Угланов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1983

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1983

Отец: Угланов Михаил Евгеньевич

Мать: Модина Ольга Владимировна