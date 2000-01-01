Романов Яков Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Романова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Романова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Яковлева
Мать ребёнка: Романова Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно