Романов Яков Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Яков Лукьянов

Романов Яков Лукьянов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Романов Лукьян Степанов

Мать: Романова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Романов Родион Яковлев

Мать ребёнка: Романова Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Яковлева

Мать ребёнка: Романова Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина Яковлева

Мать ребёнка: Романова Матрена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close