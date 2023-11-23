Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1777

Сын: Сеткин Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

ЦИАМ ф.203 оп.745 д.642 лист 377 об Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1777 год 2/7 03 1777 рождение и крещение воспреемники: пономарь с. Марфина Богородицкой церкви Михаил Степанов и крестьянк... Показать все
Рождение ребёнка
1782

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кирила Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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