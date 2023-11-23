Иван Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1777
Сын: Сеткин Федор Иванов
Мать ребёнка: не указана
ЦИАМ ф.203 оп.745 д.642 лист 377 об Метрические книги ц. Рождества Богородицы 1777 год 2/7 03 1777 рождение и крещение воспреемники: пономарь с. Марфина Богородицкой церкви Михаил Степанов и крестьянк... Показать все
Рождение ребёнка
1782
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кирила Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно