Соловьев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Александр Алексеевич

Соловьев Александр Алексеевич

Место рождения

Рязанская обл., Шиловский район, село Нармушадь

Дата рождения

03.09.1930

Дата смерти

14.08.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930

Отец: не указан

Мать: Мельхова Василиса Андриановна

Рязанская обл., Шиловский район, село Нармушадь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Евдокия Ивановна

Смерть
14.08.1990