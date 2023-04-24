Соловьев Александр Алексеевич
Место рожденияРязанская обл., Шиловский район, село Нармушадь
Дата рождения03.09.1930
Дата смерти14.08.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930
Отец: не указан
Рязанская обл., Шиловский район, село Нармушадь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Евдокия Ивановна
Смерть
14.08.1990