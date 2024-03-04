Акулина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Степан
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Федосья Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Семенович
Загорье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-H8T?i=107&wc=M699-PZ9%3A224254401%2C234970501%2C235065501&cc=1929530
Смерть
Неизвестно