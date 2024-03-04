Акулина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1698 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Федосья Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Семенович

Загорье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-H8T?i=107&wc=M699-PZ9%3A224254401%2C234970501%2C235065501&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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