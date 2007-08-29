Корюкова Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.2007
Дочь: Корюкова Арина Дмитриевна
Отец ребёнка: Корюков Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляпникова Алена Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно