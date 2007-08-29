Корюкова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.2007

Дочь: Корюкова Арина Дмитриевна

Отец ребёнка: Корюков Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляпникова Алена Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корюков Дмитрий Сергеевич

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