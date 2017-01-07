Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Умербаев Салават Шапийевич
Умербаев Салават Шапийевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Умербаев Шапий Хайдарович
1962 г.р.
Мать
Умербаева Нурганым Жаксыбаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
БО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Умербаев Шапий Хайдарович
Мать:
Умербаева Нурганым Жаксыбаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия