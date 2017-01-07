Умербаев Салават Шапийевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умербаев Салават Шапийевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Умербаев Шапий Хайдарович

Мать: Умербаева Нурганым Жаксыбаевна

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