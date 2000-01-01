Максимов Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Максимова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Антонина Тихоновна

Мать ребёнка: Максимова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Максимова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Максимова Ольга

Смерть
Неизвестно
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