Приклонский Дмитрий Михайлович 18.10.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приклонский Дмитрий Михайлович

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Место рождения

с. Покров

Дата рождения

18.10.1905

Дата смерти

02.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Покров
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приклонская (Магницкая) Антонина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
г. Навашино
Учитель биологииЮ директор школы
Рождение ребёнка
06.01.1932

Сын: Приклонский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Приклонская (Магницкая) Антонина Михайловна

г. Навашино
Рождение ребёнка
05.03.1934

Дочь: Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна

Мать ребёнка: Приклонская (Магницкая) Антонина Михайловна

с.Липня
Смерть
02.04.1990
г. Навашино
Похороны
Неизвестно
г. Навашино

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