Приклонский Дмитрий Михайлович
Место рожденияс. Покров
Дата рождения18.10.1905
Дата смерти02.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Покров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
г. Навашино
Учитель биологииЮ директор школы
Рождение ребёнка
06.01.1932
Сын: Приклонский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Приклонская (Магницкая) Антонина Михайловна
г. Навашино
Рождение ребёнка
05.03.1934
Дочь: Огульчанская (Приклонская) Алевтина Дмитриевна
Мать ребёнка: Приклонская (Магницкая) Антонина Михайловна
с.Липня
Смерть
02.04.1990
г. Навашино
Похороны
Неизвестно
г. Навашино