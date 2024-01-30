Шишкин Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашкин Валентин Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишкина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шишкина) Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана