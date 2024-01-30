Шишкин Владимир Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Владимир Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашкин Валентин Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шишкина) Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

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