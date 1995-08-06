Федосова (Зеленина) Домна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Зеленина) Домна Михайловна

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.01.1907

Дата смерти

06.08.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1932 г.р.
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1937 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.12.1927

Сын: Федосов Сергей

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
19.05.1929

Сын: Федосов Николай Иванович

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
31.01.1932

Дочь: Морозова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
11.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
01.11.1937

Дочь: Паршина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
07.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
17.04.1942

Сын: Федосов Александр Иванович

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
02.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
08.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Иван Григорьевич

с.Дмитриевка Оренбургской области
Смерть
06.08.1995
г.Оренбург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург
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