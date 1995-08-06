Федосова (Зеленина) Домна Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.01.1907
Дата смерти06.08.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907
Рождение ребёнка
17.12.1927
Сын: Федосов Сергей
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
19.05.1929
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
31.01.1932
Дочь: Морозова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
11.04.1934
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
01.11.1937
Дочь: Паршина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
07.11.1939
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
17.04.1942
Сын: Федосов Александр Иванович
Отец ребёнка: Федосов Иван Григорьевич
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
02.05.1944
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
08.06.1946
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Бракосочетание
Неизвестно
с.Дмитриевка Оренбургской области
Смерть
06.08.1995
г.Оренбург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург