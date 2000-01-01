Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Дмитрий Козмич
Мать: Домника Гавриловна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Семеновна
Смерть
Неизвестно