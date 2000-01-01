Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Дмитрий Козмич

Мать: Домника Гавриловна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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