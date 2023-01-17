Терпиловский Борис Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпиловский Борис Робертович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

25.02.1892

Дата смерти

17.03.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1892
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 1964
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
17.03.1964
г. Киев, Украинская ССР
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