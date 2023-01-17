Терпиловский Борис Робертович
Место рождения
Дата рождения25.02.1892
Дата смерти17.03.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892
Место жительства
По 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1948 по 1964
г. Киев, Украинская ССР
Смерть
17.03.1964
г. Киев, Украинская ССР