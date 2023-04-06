Семко (Шатаева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Шатаева) Галина

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1937

Отец: Шатаев Евполон

Мать: Шатаева Евдокия

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
1959

Муж: Семко Алексей Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1960

Дочь: Ткачук Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Семко Алексей Николаевич

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
29.10.1969

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Семко Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1975

Дочь: Разуваева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Семко Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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