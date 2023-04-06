Семко (Шатаева) Галина
Место рождения
Дата рождения25.07.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1937
Отец: Шатаев Евполон
Мать: Шатаева Евдокия
Бракосочетание
1959
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1960
Дочь: Ткачук Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Семко Алексей Николаевич
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
29.10.1969
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Семко Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1975
Дочь: Разуваева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Семко Алексей Николаевич