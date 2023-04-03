Анисья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Борисова

Анисья Борисова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1880

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1885

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.11.1889

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1892

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1897

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1898

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Иван Захаров

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Захаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close