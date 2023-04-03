Анисья Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
27.07.1880
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
04.01.1885
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
01.04.1887
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
11.11.1889
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
12.02.1892
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
11.10.1897
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Захаров
Рождение ребёнка
28.11.1898
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Иван Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Захаров
Смерть
Неизвестно