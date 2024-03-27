Юнусов Ильяс
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Тулумбаевский Юнус
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ильясов Ахмет
Мать ребёнка: (Утяганова) Гуляша 1 Жена
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ильясов Муса
Мать ребёнка: (Сафарова) Калбика 2Жена
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Утяганова) Гуляша 1 Жена
Смерть
Неизвестно