Юнусов Ильяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнусов Ильяс

Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

1765 г.р.
1782 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Тулумбаевский Юнус

Мать: не указана

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Утяганова) Гуляша 1 Жена

Рождение ребёнка
1765

Сын: Ильясов Ахмет

Мать ребёнка: (Утяганова) Гуляша 1 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ильясов Муса

Мать ребёнка: (Сафарова) Калбика 2Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Утяганова) Гуляша 1 Жена

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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