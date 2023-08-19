Осетрова (Лактина) Марья Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Осетров Иван Ильин
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Слюнина Марья Иванова
Отец ребёнка: Осетров Иван Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осетров Иван Ильин
Смерть
Неизвестно