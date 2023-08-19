Осетрова (Лактина) Марья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова (Лактина) Марья Дмитриева

Место рождения

Драгунка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Драгунка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Осетров Василий Иванов

Отец ребёнка: Осетров Иван Ильин

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Слюнина Марья Иванова

Отец ребёнка: Осетров Иван Ильин

Новенькое, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Иван Ильин

Смерть
Неизвестно
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