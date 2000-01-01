Макарова (Макарова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Макаров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович