Макарова (Макарова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Макарова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Макаров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Никонорович

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