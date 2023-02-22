Баринов Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пищулина Параскева Николаева
Мать ребёнка: Баринова Анна Ивановна
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно