Баринов Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Николай Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пищулина Параскева Николаева

Мать ребёнка: Баринова Анна Ивановна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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