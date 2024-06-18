Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 04.08.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Николай Антонович
Мать: Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Степановна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Вера Степановна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Емельян Сергеевич
Мать ребёнка: Вера Степановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Вера Степановна
Смерть
После 04.08.1864 ст.