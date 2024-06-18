Сергей Николаевич Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Николаевич

Сергей Николаевич

Место рождения

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 04.08.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1813 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Николай Антонович

Мать: Агафья Петровна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Степановна

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Вера Степановна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Емельян Сергеевич

Мать ребёнка: Вера Степановна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Вера Степановна

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 04.08.1864 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.