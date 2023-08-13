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Сметанина (Мокеева) Елена Альбертовна
Сметанина (Мокеева) Елена Альбертовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1969
Пол
Женский
Отец
Мокеев Альберт Николаевич
1946 г.р.
Мать
Мокеева Вера Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец:
Мокеев Альберт Николаевич
Мать:
Мокеева Вера Павловна
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