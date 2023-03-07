Тарасов Карп (Карпушка) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Карп (Карпушка) Михайлов

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Место рождения

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Тарасов Михаил (Михейко) Дмитриев

Мать: не указана

Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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