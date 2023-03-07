Тарасов Карп (Карпушка) Михайлов
Место рожденияДер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Тарасов Михаил (Михейко) Дмитриев
Мать: не указана
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был починок над р. Кордягою Малою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678