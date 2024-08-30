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Флягин Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1892

Дата смерти

19.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флягина Мария Якимовна

Рождение ребёнка
19.05.1933

Сын: Флягин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Флягина Мария Якимовна

Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Флягин Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Флягина Мария Якимовна

Смерть
19.05.1974
Богданович, Богданович, Свердловская область
Умирал к своей постели. По воспоминаниям родственников: попросил пол стакана самогону, выпил и стал звать всех-всех родственников по очереди, чтобы дать всем напутствия. После чего умер. Координаты з... Показать все

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