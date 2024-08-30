Флягин Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1892
Дата смерти19.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флягина Мария Якимовна
Рождение ребёнка
19.05.1933
Сын: Флягин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Флягина Мария Якимовна
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Флягин Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Флягина Мария Якимовна
Смерть
19.05.1974
Богданович, Богданович, Свердловская область
Умирал к своей постели. По воспоминаниям родственников: попросил пол стакана самогону, выпил и стал звать всех-всех родственников по очереди, чтобы дать всем напутствия. После чего умер. Координаты з... Показать все