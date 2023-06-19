Иванов Илья
Место рождения
Дата рождения15.07.1897 ст.
Дата смерти08.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1897 ст.
Отец: Агафаподов Иван
Мать: Михайлова Анна
Крещение
16.07.1897 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
крестный Антон Федоров
Смерть
08.12.1942
Умер от болезни 08.12.1942 Ленинградская обл., Лычковский р-н, д. Язвище, южнее, 300 м, выс. 167,6, дивизионное кладбище, в отдельной могиле № 327