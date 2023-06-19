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Иванов Илья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

15.07.1897 ст.

Дата смерти

08.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1897 ст.

Отец: Агафаподов Иван

Мать: Михайлова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Крещение
16.07.1897 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
крестный Антон Федоров
Смерть
08.12.1942
Умер от болезни 08.12.1942 Ленинградская обл., Лычковский р-н, д. Язвище, южнее, 300 м, выс. 167,6, дивизионное кладбище, в отдельной могиле № 327