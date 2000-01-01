Безрукавников Владислав Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1929
Дата смерти19.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безрукавникова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безрукавникова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1979