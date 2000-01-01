Безрукавников Владислав Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукавников Владислав Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1929

Дата смерти

19.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безрукавникова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безрукавникова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукавникова Валентина Николаевна

Смерть
19.05.1979
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