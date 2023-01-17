Глухина Агрипина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Тихонов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1820
Муж: Глухин Степан Ильин
Рождение ребёнка
?.12.1825
Дочь: Добрякова Анисия Степанова
Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин
Рождение ребёнка
05.06.1835
Дочь: Феодосия Степанова
Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин
Рождение ребёнка
17.09.1836
Дочь: Надежда Степанова
Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Степанова
Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Степанова
Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин
Смерть
Неизвестно