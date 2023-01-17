Глухина Агрипина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухина Агрипина Иванова

Глухина Агрипина Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Тихонов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1820

Муж: Глухин Степан Ильин

Рождение ребёнка
?.12.1825

Дочь: Добрякова Анисия Степанова

Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1835

Дочь: Феодосия Степанова

Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1836

Дочь: Надежда Степанова

Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Степанова

Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Степанова

Отец ребёнка: Глухин Степан Ильин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close