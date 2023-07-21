Богомолова Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1949

Отец: Усачев Александр

Мать: Нелюбина Валентина

Рождение ребёнка
08.02.1976

Сын: Свистунов Александр Викторович

Отец ребёнка: Свистунов Виктор

Рождение ребёнка
08.02.1976

Сын: Свистунов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Свистунов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свистунова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Свистунов Виктор

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