Богомолова Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1949
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1949
Отец: Усачев Александр
Мать: Нелюбина Валентина
Рождение ребёнка
08.02.1976
Сын: Свистунов Александр Викторович
Отец ребёнка: Свистунов Виктор
Рождение ребёнка
08.02.1976
Сын: Свистунов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Свистунов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свистунова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Свистунов Виктор