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Борисов Алексей Петрович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Борисов Пётр Григорьевич

Мать: Кукина Лидия Константиновна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
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