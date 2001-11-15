Соколов Вадим Александрович
Место рождения
Дата рождения05.03.1934
Дата смерти15.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1963 по 1966
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
По 1963
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1966 по 2001
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
15.11.2001
Место жительства
С 2001 по 2001