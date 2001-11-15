Соколов Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Вадим Александрович

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Место рождения

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.03.1934

Дата смерти

15.11.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1963 по 1966
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
По 1963
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1966 по 2001
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
15.11.2001
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2001 по 2001
Москва, город федерального значения Москва
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