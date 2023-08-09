Ишматова (Леушкина) Альбина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1988
Дочь: Гришина Олеся Александровна
Отец ребёнка: Ишматов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
06.11.1990
Дочь: Ефимова Алина Александровна
Отец ребёнка: Ишматов Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия