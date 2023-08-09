Ишматова (Леушкина) Альбина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишматова (Леушкина) Альбина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1988

Дочь: Гришина Олеся Александровна

Отец ребёнка: Ишматов Александр Владимирович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1990

Дочь: Ефимова Алина Александровна

Отец ребёнка: Ишматов Александр Владимирович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишматов Александр Владимирович

Вечкусы, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
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