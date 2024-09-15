Грушевский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1881
Сын: Грушевский Емельян Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1886
Сын: Грушевский Архип Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно