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Грушевский Иван Иванович

Место рождения

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1881

Сын: Грушевский Емельян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1886

Сын: Грушевский Архип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Таборовшина, Заречно-Толочинская волость, Сеннинский уезд
Смерть
Неизвестно

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