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Трушкин Евфимий Димитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1917

Жена: Трушкина (Аксенова) Анна Семенова

Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-3269. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского уволенный в запас армии солдат Евфимий Димитриев Трушкин 1 брак 20 лет и с. Карабинского солдатская девица Анна Симеонова Аксенова 18 лет. Поручители по... Показать все
Смерть
Неизвестно

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