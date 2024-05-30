Трушкин Евфимий Димитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1917
Карабинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
144-6-3269. ГААК, г. Барнаул. с. Карабинского уволенный в запас армии солдат Евфимий Димитриев Трушкин 1 брак 20 лет и с. Карабинского солдатская девица Анна Симеонова Аксенова 18 лет. Поручители по... Показать все
Смерть
Неизвестно