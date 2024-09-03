Березина Ирина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти27.01.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Байдина (Березин) Анна Семенова
Отец ребёнка: Березин Семен Агафонов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Березин Семен Агафонов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Березин Семен Агафонов
Смерть
27.01.1871