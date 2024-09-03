Березина Ирина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина Ирина Савельева

Березина Ирина Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

27.01.1871

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Семен Агафонов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Байдина (Березин) Анна Семенова

Отец ребёнка: Березин Семен Агафонов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Березин Никита Семенов

Отец ребёнка: Березин Семен Агафонов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Березин Тимофей Семенов

Отец ребёнка: Березин Семен Агафонов

Смерть
27.01.1871

Мы используем куки для улучшения работы сайта.