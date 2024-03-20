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Безак (Греч) София Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1811

Дата смерти

16.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безак Константин Павлович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Безак) Сусанна Константиновна

Отец ребёнка: Безак Константин Павлович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Безак Михаил Константинович

Отец ребёнка: Безак Константин Павлович

Смерть
16.08.1891

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