Безак (Греч) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1811
Дата смерти16.08.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Безак) Сусанна Константиновна
Отец ребёнка: Безак Константин Павлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Безак Михаил Константинович
Отец ребёнка: Безак Константин Павлович
Смерть
16.08.1891