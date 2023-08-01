Романова (Кузнецова) Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1903
Дата смерти30.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1926
Дочь: Яценко Анастасия Евсеевна
Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович
Рождение ребёнка
15.08.1932
Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович
Рождение ребёнка
01.10.1936
Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Наталья Евсеевна
Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1985