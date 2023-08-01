Романова (Кузнецова) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Кузнецова) Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1903

Дата смерти

30.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1926

Дочь: Яценко Анастасия Евсеевна

Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Романов Николай Евсеевич

Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович

Рождение ребёнка
15.08.1932

Сын: Романов Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Романов Дмитрий Евсеевич

Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович

Рождение ребёнка
01.10.1936

Сын: Романов Василий Евсеевич

Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Наталья Евсеевна

Отец ребёнка: Романов Евсей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Евсей Кириллович

Смерть
30.04.1985
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