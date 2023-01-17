Миронов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1922
Дата смерти19.06.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922
Отец: Миронов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1950
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Миронова Галина Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Миронова Галина Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Миронова Галина Поликарповна
Смерть
19.06.1993