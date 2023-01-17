Миронов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Василий Михайлович

Миронов Василий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1922

Дата смерти

19.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922

Отец: Миронов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1950

Жена: Миронова Галина Поликарповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Миронова Галина Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Миронова Галина Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Миронова Галина Поликарповна

Смерть
19.06.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close