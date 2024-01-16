Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Парилов Николай Макарович

Мать: Парилова (Арефьева) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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