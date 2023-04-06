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Schnitzer Samuel

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Место рождения

Трояновка, Волинська область

Дата рождения

10.07.1880

Дата смерти

16.03.1952

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Около 1886 г.р.

Дети

1907 г.р.
1911 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Schnitzer Taube

Трояновка, Волинська область
Бракосочетание
30.09.1906

Жена: Schnitzer Rose

Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Schnitzer Manuel

Мать ребёнка: Schnitzer Rose

Portland, OR United States
Рождение ребёнка
09.03.1911

Сын: Schnitzer Morris

Мать ребёнка: Schnitzer Rose

Portland, OR United States
Рождение ребёнка
09.09.1912

Дочь: Goodman Edith

Мать ребёнка: Schnitzer Rose

Portland, OR United States
Рождение ребёнка
21.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Schnitzer Rose

Portland, OR United States
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.03.1952
Portland, OR United States
Похороны
Около 17.03.1952
Portland, OR United States
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