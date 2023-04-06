Schnitzer Samuel
Место рождения
Дата рождения10.07.1880
Дата смерти16.03.1952
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Schnitzer Taube
Бракосочетание
30.09.1906
Жена: Schnitzer Rose
Рождение ребёнка
17.08.1907
Сын: Schnitzer Manuel
Мать ребёнка: Schnitzer Rose
Portland, OR United States
Рождение ребёнка
09.03.1911
Сын: Schnitzer Morris
Мать ребёнка: Schnitzer Rose
Portland, OR United States
Рождение ребёнка
09.09.1912
Дочь: Goodman Edith
Мать ребёнка: Schnitzer Rose
Portland, OR United States
Рождение ребёнка
21.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Schnitzer Rose
Portland, OR United States
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.03.1952
Portland, OR United States
Похороны
Около 17.03.1952
Portland, OR United States