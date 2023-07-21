Халамов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халамов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халамов Василий Яковлевич

Мать: Халамова Ольга Авраамова

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