Кочанов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.2017
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
02.01.2020
Рождение ребёнка
02.01.2020
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочанова Анастасия
Россия, г. Москва, Таганский ЗАГС