Кочанов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочанов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочанова Анастасия

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
02.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочанова Анастасия

Рождение ребёнка
02.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочанова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочанова Анастасия

Россия, г. Москва, Таганский ЗАГС
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