Мазитова Минзифа Шамшутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитова Минзифа Шамшутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1925

Дата смерти

03.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1951

Дочь: Жилина Маршида Абдуловна

Отец ребёнка: Мазитов Абдулла Зайнетдинович

Вязовое, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1955

Сын: Мазитов Минулла Абдуллович

Отец ребёнка: Мазитов Абдулла Зайнетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазитов Абдулла Зайнетдинович

Смерть
03.09.2003
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
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