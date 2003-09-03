Мазитова Минзифа Шамшутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1925
Дата смерти03.09.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1951
Дочь: Жилина Маршида Абдуловна
Отец ребёнка: Мазитов Абдулла Зайнетдинович
Вязовое, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1955
Сын: Мазитов Минулла Абдуллович
Отец ребёнка: Мазитов Абдулла Зайнетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.2003
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область