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Новоселова Аксинья Иванова

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Место рождения

поч. Вилмов, Середовлянкая волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Вилмов, Середовлянкая волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Марина Осипова

Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Новоселов Архип Осипов

Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Новоселов Осип Осипов

Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Татьяна Осипова

Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Новоселов Филипп Осипов

Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов

поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Осип Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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