Новоселова Аксинья Иванова
Место рожденияпоч. Вилмов, Середовлянкая волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Вилмов, Середовлянкая волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Марина Осипова
Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Татьяна Осипова
Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Новоселов Осип Иванов
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762