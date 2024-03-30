Анфимов Александр Анфимович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Анфимов Иван Александрович
Мать ребёнка: Анфимова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анфимова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Анфимова Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анфимова Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Анфимова Клавдия Яковлевна
Смерть
Неизвестно