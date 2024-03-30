Анфимов Александр Анфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфимов Александр Анфимович

Анфимов Александр Анфимович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Анфим

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1869

Жена: Анфимова Клавдия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Анфимов Иван Александрович

Мать ребёнка: Анфимова Клавдия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анфимова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Анфимова Клавдия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анфимова Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Анфимова Клавдия Яковлевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close