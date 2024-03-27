Абдулла Зарифулла
Место рожденияд. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Абдулин Талгат
Мать ребёнка: Нурлыбанат
д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нурлыбанат
Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нурлыбанат
Смерть
Неизвестно