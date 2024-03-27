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Абдулла Зарифулла

Место рождения

д. Б. Мереткозино, Татарская АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Рождение ребёнка
1925

Сын: Абдулин Талгат

Мать ребёнка: Нурлыбанат

д. Б. Мереткозино, Татарская АССР
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нурлыбанат

Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нурлыбанат

Смерть
Неизвестно
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